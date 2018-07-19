«نيسان» تؤكد طرح سياراتها «جوك» المحدثَّة في أكتوبر

قالت شركة «نيسان» إن نسختها المحدثة من سياراتها من طراز «جوك»، والتي أعلنت عنها في معرض جنيف للسيارات ستطرح في الأسواق في أكتوبر المقبل.

وذكر موقع «كار أدفايس» أن سعر السيارة وخصائصها سيعلن عنهما عند طرحها، إلا أنه قال إن السيارة التي طُرحت في أوروبا تميزت بشبكة أمامية داكنة من معدن الكروم، وإطارات للمصابيح ومؤشرات للمرايات.



وأضاف الموقع أن الطلاء الخارجي للسيارة زود باللونين الأزرق البراق والكستنائي البرونزي لإضفاء تغيير على شكلها، مشيرًا إلى أن الشركة توفر السيارة بعدد من الاختيارات للمشترين لجعل الشكل الخارجي السيارة أكثر تميزًا، إذ يمكن إضافة اللون البرتقالي أو الأزرق السماوي.



وأشار إلى أن التغييرات الأخرى ستشمل أيضًا ثلاثة تصميمات للعجلات المعدنية إلى جانب إمكانية إدخال تعديلات للحصول على عجلات ملونة، مضيفًا أن السيارة مزودة بنظام صوتي جديد مع مكبرات صوت مثبتة في مسند الرأس الخاص بمقعد السائق.

وتابع أن السيارة ستكون أيضًا متاحة بإمكانية تعديل لون السيارة من الداخل ليكون برتقاليًا أو أزرق، في حين ستزود الفئات الأعلى من السيارة بأضواء للضباب.

