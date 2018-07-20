«بي إم دبليو» تكشف أسعار ومميزات نسختها الأحدث «آي 8»

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة مريم عبد الغني) | الجمعة 20 يوليو 2018, 11:13 صباحا

كشفت صانع السيارات الألماني «بي إم دبليو» عن أسعار ومميزات النسخة الأحدث من سيارتيها الرياضيتين الهجينتين «آي 8 كوبيه» و«آي 8 رودستر»، والتي ستطرحهما بأسعار 318.900 و348.900 ألف دولار على التوالي.

وقال موقع «كار أدفايس» إن السيارتين ستكونان مزودتين بنظام دفع وحركة هجين ثلاثي الأسطوانات يجمع محركًا كهربائيًا يولد قدرة تصل إلى 105 كيلو وات و250 نيوتن متري يستمد طاقته من بطارية تصل إلى 11.6 كيلو وات/الساعة، مع محرك بنزيني بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر ويولد قدرة تصل إلى 170 كيلو وات و320 نيوتن متري.

وذكر الموقع أن الاختلاف الرئيس بين «آي 8 كوبيه» و«آي 8 رودستر» هو سطح السيارة، إذ إن سطح الأخيرة قابل للطي في 15 ثانية بسرعة تصل إلى 50 كلم/س، فضلًا عن تزويدها بنافذة خلفية للتقليل من الضوضاء أو الخبطات داخل قمرة القيادة بسبب هبوب الرياح.

وستكون السيارة «آي 8 رودستر» مزودة كذلك بكماليات خاصة للسفر، حيث ستكون المقاعد كهربائية، ومساحة إضافية للتخزين خلف المقعد تصل إلى 92 لترًا. وستعمل السيارة بإطارات قياس 20 بوصة.
 

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