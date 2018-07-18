«هيونداي» تختبر سيارة الجيل الجديد «آي40»

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الأربعاء 18 يوليو 2018, 04:03 مساء

أجرت «هيونداي» قيادة اختبارية جديدة لسيارة الجيل الجديد من «آي40» في حلبة نوربورغرينغ الألمانية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة للوهلة الأولى تبدو أصغر حجمًا من سيارة «هيونداي سوناتا»، التي تركز خاصة على السوق الأميركية.
ويبدو أن «هيونداي» استعارت بعض تفاصيل الجزء الأمامي خاصة الشبكة الأمامية العريضة والخطوط القوية من نموذجها لسيارة «HDC-1 Le Fil Rouge».

ومن المتوقع أن تكون السيارة منافسًا قويًّا في أسواق سيارات السيدان في أوروبا، إذا توقفت شركات أخرى عن إنتاج منافسين مثل «نيسان» و«تويوتا» و«هوندا».
وتسوق «هيونداي» سيارة «آي40» باعتيارها سيارة كوبيه مع أربعة أبواب، وليس سيارة سيدان عائلية. ومن المقرر كشف كافة تفاصيل السيارة رسميًّا في النصف الأول من 2019.
 

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