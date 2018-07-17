نصائح اهتم بها أثناء غسل سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 12:14 مساء

غسيل السيارة من الخطوات المهمة للعناية بسيارتك، ولكن كي تكون هذه العناية صحيحة وتؤتي ثمارها فيجب أن تأخذ في الاعتبار بعض النصائح الآتية.
- يجب أن تكون السيارة باردة وعدم تعرضها لحرارة وضوء الشمس المباشرين.
- يجب استخدام ماء نظيف مع اختيار نوع جيد من الصابون.
- لا تنظف السيارة بصابون غسل الأواني والأجهزة المنزلية، لأن تكرار الغسل بهذه الأنواع يؤثر على جودة طلاء السيارة ويجعله عرضة للخدش عند التعرض لأقل احتكاك.
- اجعل بداية الغسيل برش السيارة بالماء النظيف ثم استخدام قطعة إسفنج مخصصة لغسل السيارة بعد وضعها في الماء ووضع الصابون الخاص عليها.
- قم بتنظيف السيارة من الأعلى إلى الأسفل أي نبدأ بسقف السيارة نزولا للجنبين والخلف والأمام.
- استخدم قطعتين من القماش الخاص الذي يستخرج من جلد الحيوانات؛ حيث يتم استخدام القطعة الأولى لتجفيف السيارة، والثانية لتلميعها.
- اهتم بتجفيف السيارة تماما، وذلك من خلال تتبع الماء، وبخاصة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها مباشرة، وذلك باستخدام قطعة من القماش تقوم بامتصاص الماء من تلك الأماكن.
- بعد انتهاء عملية الغسل يفضل قيادة السيارة في الهواء الطلق حتى لو لمسافة محدودة حتى يتم التخلص من أي بقايا للماء يمكن أن تؤدي إلى صدأ جسم السيارة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

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