تعديلات طفيفة على «أودي TT RS»

أجرت أودي قيادة اختبارية جديدة لسيارة TT RS المعدلة في الطقس الحار بأوروبا، قبيل طرحها نهاية العام الجاري.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن التعديلات ليست كبيرة، وتظهر في بعض صفات الشكل الخارجي مثل الشبكة الأمامية، وبعض التفاصيل الصغيرة الأخرى.



والاختلافات الرئيسة تظهر في مخارج العادم الأمامية وبعض الخطوط الجانبية، والتي لا تتواجد في النسخة الحالية المطروحة بالأسواق.

وتأتي النسخة المعدلة من TT RS مع نظام معلوماتي متطور، وتكنولوجيا مساعدة السائق.



ومن غير المعلن بعد هل ستأتي السيارة مع المحرك المتاح في نسخة TT RS الحالية وهو محرك سعة 2.5 لتر خماسي الأسطوانات تيربو، وينتج 294 ك/وات وعزم دوران 480.

