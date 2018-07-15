«رينو» تبدأ بيع «Kangoo ZE» الكهربائية

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الأحد 15 يوليو 2018, 02:26 مساء

بدأت رينو عمليات بيع سيارة Kangoo ZE الكهربائية للمشترين، والتي يبدأ سعرها من 52 ألف دولار.
وذكر موقع «كارادفايس» أن شاحنة Kangoo ZE الكهربائية تأتي مع بطارية ليثيوم ايون بقوة 33 ك وات/ساعة، مع محرك كهربائي ينتج 44 ك/وات عند عزم دوران 226.

وتقطع البطارية كاملة الشحن مسافة 270 كلم. وتصل السرعة القصوى للسيارة 130 كلم/ساعة، وتصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 22.4 ثانية، وتأتي مع إطارات 15 إنشًا.
وتأتي السيارة الكهربائية مع مساعد خلفي لصف السيارة، كاميرا خارجية أمامية، وشاشة معلومات 7.0 إنش، وإضاءة للضباب.
 

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