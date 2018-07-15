صور جديدة لـ«نيسان GT-R50»

كشفت نيسان النقاب عن مجموعة جددية من الصور لسيارتها محدودة الإنتاج GT-R50، والتي صممت بالتعاون مع شركة Italdesign الهندسية الإيطالية.

وتستعد نيسان للظهور الأول للسيارة في مهرجان Goodwood Festival of Speed نهاية الشهر الجاري، حسب موقع «كارأدفايس».



ومن المتوقع أن يبدا سعر السيارة من 900 الف يورو، اي مليون و400 الف دولار، وستنتج الشركة 50 وحدة فقط منها. ويصادف إطلاق سيارة GT-R50 الاحتفال بالذكرى الخمسين لشركة Italdesign ولفئة GT-R من نيسان.

وقالت نيسان إن النسخة التي تظهر في المهرجان الدولي ستكون نسخة أولية فقط من السيارة.

وسيارة GT-R50 تأتي مع محرك في6 مزدوج تيربو، سعة 3.8 لتر، بقوة 720 حصانًا، أو 530 ك/وات، عند عزم دوران 780.

