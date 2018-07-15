أستون مارتن تكشف «فالكيري»

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الأحد 15 يوليو 2018, 11:33 صباحا

أعلنت أستون مارتن عن سيارتها الرياضية الجديدة فالكيري، فيما يبدو أنه بداية تعاون طويل بين استون مارتن وفريق سباقات ريد بول في فورميلا وان.
وقال إن فالكيري طُورت بشكل مشترك بين استون مارتن وفريق ريد بول، تحت رعاية ادريان نيوي، الرجل الذي صمم سيارات فورميلا وإن فازت بأكثر من عشرة سباقات، حسب موقع «كارأدفايس».

واكد المسؤول عن فريق ريد بول، كريستيان هورنر، أن التعاون بين الفريقين سيستمر فترة أطول. بينما قال المدير التنفيذي لاستون مارتن، اندي بالمر، إن استون تخطط لبناء سيارة أخرى مشتركة.
وقال كريستيان هورنر: «طورنا إدارة للتطوير التكنولوجي داخل ريد بول، واشتركنا بشكل كبير في تطوير سيارة فالكيري، وفي صنع سيارات أخرى مشابهة».
 

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