لهذا يجب لف مفاتيح السيارة بورق الألومنيوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 12:57 مساء

منحت تقنية «فوب» مزيدًا من الرفاهية للسائقين ممن يستخدمون مفاتيح فتح وتشغيل السيارات عن بعد، ومع ذلك هناك بعض المخاطر التي تصاحب الأمر.

وبحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن خبير رقمي فإن الإشارات التي تنبعث من المفاتيح تساعد اللصوص على السرقة، وفق «فرانس برس».

وبمجرد استخدامها يستطيع اللصوص التقاط الإشارات الكهربائية المنبعثة من تلك المفاتيح، ومن ثم نسخها على مفاتيح أخرى.

وكتب موقع «راديوس» الروسي أن شركات رقمية مختصة بصدد صنع محفظات خاصة لحماية المفاتيح من المستقبلات الضارة.

وتنصح الرئيسة التنفيذية في شركة «غلوبال سكيوريتي آي كيو»، هولي هوبرت، بوضع قطعة من ورق الألومنيوم على المفتاح، وعندئذ يصبح من غير الممكن أن تغادر الإشارات نطاقها الضيق، حسب «سكاي نيوز عربية».

وتضيف هوبرت، وهي موظفة سابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن على السائقين أن يظلوا يقظين في التعامل مع المفاتيح، بالنظر إلى قدرة القراصنة على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.

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