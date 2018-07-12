«بي إم دبليو» تطلق سيارة «620d GT»

أعلنت بي إم دبليو في أستراليا تعزيز سيارات الفئة السادسة، غران توريزمو، بإضافة سيارة 620d GT، ليبدأ سعرها من 99 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن السيارة تأتي مع محرك تيربو ديزل سعة 2.0 لتر، ينتج 140 ك/وات مع عزم دوران 400، وتصل إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 7.9 ثانية.



وتستهلك 620d GT حوالي 5.4 لتر وقود لكل 100 كلم. والسيارة خلفية الدفع وتأتي مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك.

وتأتي 620d GT مع نفس خصائص الرفاهية المتاحة في سلسلة غران توريزمو، سواء بالتصميم الخارجي أو التصميم الداخلي الذي يوفر أقصى درجات الراحة والرفاهية.



وتأتي السيارة مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام ملاحة ثنائي، ومقاعد أمامية كهربائية، ونظام صوتي مزود بـ12 مكبر صوت، ونظام معلوماتي متطور.

