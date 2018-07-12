تفاصيل وأسعار «كيا سبورتاج 2019»

أعلنت كيا تفاصيل وأسعار سيارات الفئة المعدلة سبورتاج 2019، والمقرر طرحها في أستراليا هذا الأسبوع، والذي يبدا سعرها من 30 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن الفئة الأولى، وهي Si يبدأ سعرها من 30 ألف دولار، وتأتي مع مكابح للطوارئ، ونظام تحذير قبل الاصطدام، ونظام للمساعدة في الحفاظ على الحارة المرورية، وكاميرا خارجية، وأجهزة استشعار للمساعدة في صف السيارة، وشاشة 7 إنشات، وإمكانية التوصيل مع تطبيقات الانترنت مثل Android Auto وApple CarPlay.



والفئة الثانية هي Si Premium، ويبدأ سعرها من 32 ألف دولار، وتأتي مع شاشة عرض 8 إنشات، ونظام ملاحة يعمل بالستالايت، ونظام صوتي رقمي بثماني مكبرات صوت، وإطارات 18 إنشاً.

والفئة الثالثة هي SLi يبدأ سعرها من 36 ألف دولار، وتأتي مع مقعد للسائق قابلة للتعديل وفق عشرة أوضاع، وإضافات من الجلد الفاخر، ومكابح الكترونية، وإضاءة إل إي دي.



والفئة الأخيرة هي GT-Line ويبدأ سعرها من 44 ألف دولار، وهي رباعية الدفع، وإمكانية تعديل مقعد السائق، وإضاءة إل إي دي قابلة للتعديل أوتوماتيكيًا، وإضاءة للضباب، ونظام ذاتي لصف السيارة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

وتأتي سيارات الفئات الثلاث الأولى من سبورتاج بمحرك بنزيني سعة 2.0 لتر، أمامية الدفع، مع ناقل ست سرعات أوتوماتيك.



وينتج المحرك 114 ك/وات مع عزم دوران 192، واستهلاك الوقود يصل إلى 7.9 لتر بنزين لكل 100 كلم.

أما فئة GT-Line فهي تأتي مع محرك بنزيني سعة 2.4 لتر بحقن مباشر، مع ناقل ست سرعات أوتوماتيك. وينتج المحرك 135 ك/وات وعزم دوران 237، مع استهلاك للوقود يصل إلى 8.5 لتر لكل 100 كلم.

ومتاح لسائقي فئات سبورتاج الأربع اختيار محرك CRDi بنزيني سعة 2.0 لتر، رباعي الدفع، مع ناقل ثماني سرعات أوتوماتيك.

