تسلا تنتج 500 سيارة «Model 3s» أسبوعيًا

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 11:32 صباحا

أعلنت شركة تسلا نجاحها في إنتاج 500 سيارة من طراز Model 3s أسبوعيا، وهو الوعد الذي سبق وأعلنه المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك.
ذكر موقع «كارأدفايس» أن طراز Model 3s، بالإضافة إلى موديل إس /إكس، قاد الإنتاج في الربع الثاني إلى 53.9 ألف سيارة، وهو رقم قياسي جديد.
وقال الموقع أيضا إن نسبة 20% من إنتاج السيارات الخمسة آلاف جاء من مصنع الشركة في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأتمت السيارة رقم 5000 اختبارات الجودة النهائية في مصنع فيرمونت بالولاية قبل ساعات من انتهاء الوقت المحدد، وفق ما أعلن ايلون ماسك.
وبعد بلوغ الهدف بإنتاج خمسة آلاف سيارة في الأسبوع، تخطط تسلا لزيادة معلات إنتاجها إلى ستة آلاف سيارة في شهر آغسطس المقبل.
وتقول الشركة إن لديها طلبات بيع وصلت إلى 420 ألف طلب لسيارة Model 3.
 

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