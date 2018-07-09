سيات تخفض محرك «ليون كوبرا»

أجبر اختبار المركبات المتسقة الدولي شركة سيات على خفض قوة محرك سيارة ليون كوبرا300 أمامية الدفع، حتى تتسق مع قواعد الاختبار.

وأوضح الموقع أن سيات خفضت قوة المحرك بمقدار 10 أحصنة لتصبح 290 حصانًا أو 216 ك/وات، رغم أن سيارة ليون كوبرا إس تي، رباعية الدفع، ستحافظ على قوة محركها عند 300 حصان، أو 224 ك/وات، وفق موقع «كارأدفايس».



وقال الناطق باسم سيات: «في إطار التنظيمات الجديدة، أدخلنا تعديلات على انبعاثات الجاز وقوة السيارة المُنتجة».

وتابع: «من الآن، ستأتي سيارة كوبرا أمامية الدفع مع 290 حصانًا، وكوبرا إس تي رباعية الدفع مع 300 حصان».



ومن غير المعروف حتى الآن تأثير هذا التخفيض على أداء السيارة أو استهلاكها الوقود. وتصل السيارة إلى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 5.8 ثانية، ونسبة انبعاث الكربون هي 158 غرام/كلم.

