هوندا تكشف «+Sport».. إليك سعرها

كشفت هوندا عن سيارتها الجديدة جاز +Sport، والتي سيبدأ سعرها من 20 ألف دولار.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن النسخة الجديدة هي نسخة محدودة العدد من سيارة جاز، وشبيه لسلسة Jazz VTi-S، لكنها تأتي مع عدد من التعديلات.



وتأتي +Sport مع إضافات من اللون الأسود البراق، وإطارات 16 إنشًا، وأجهزة استشعار لمساعدة السائق في صف السيارة، وكاميرا خارجية، وجهاز ملاحة يعمل بالأقمار الصناعية، وشاشة 7.0 تعمل باللمس.

ولن تأتي السيارة مع المقاعدة الجلدية الفاخرة الموجودة في فئة VTi-L، وتأتي السيارة أيضًا مع مكيف الهواء يدوي، دون نظام لتعديل حرارة المقاعد.



وتأتي +Sport مع محرك بنزيني سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات، بقوة 88 ك/وات وعزم دوران 145. ويستهلك 5.9 لتر وقود لكل 100 كلم.



وتحطط هوندا لصنع 240 نسخة فقط من سيارة +Sport، لكن في حال كانت نسب المبيعات مرتفعة فمن المحتمل اعادة صنعها في المستقبل.

