«باجيرو» معدلة من «ميتسوبيشي»

تعتزم «ميتسوبيشي» طرح نماذج جديدة معدلة من سيارات «باجيرو» رباعية الدفع، وفق ما أعلنت الشركة اليابانية.

وأوضحت أن «باجيرو» القادمة ستخضع للعديد من التعديلات في التصميمين الخارجي والداخلي، وستزود بهيكل أكبر من نظيراتها الحالية، وقمرة تتسع لسبعة ركاب، حسب «روسيا اليوم».

كما ينتظر أن تطرح هذه السيارة بمحركات بنزين بست أسطوانات وسعة 3.3 لتر، قادرة على توليد عزم 180 حصانًا.

ومن المتوقع أن تطرح «ميتسوبيشي» سيارتها أوائل العام المقبل، في السوق الصينية أولًا بسعر 53 ألف دولار تقريبًا، لتصل الأسواق العالمية الأخرى، منتصف 2019.