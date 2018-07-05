5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا

تشكل حرارة الجو المرتفع خلال فصل الصيف خطرًا على سيارتك، وهو ما يحتاج إلى تدابير احترازية من أجل الحفاظ على سلامة السيارة، وبالطبع سلامتك الشخصية وأنت تقودها.

ومن هنا تكمن الحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات العملية التي من شأنها العمل على تبريد السيارة عند ارتفاع درجة حرارتها، حسب «موتوراتي».

وأوردت صحيفة «ميرور» البريطانية 5 طرق بسيطة لتبريد السيارة ، فتعرف عليها.

تهوية السيارة من الداخل بالمروحة

شغل مروحة المكيف داخل السيارة وافتح كل النوافذ، ثم قم بإغلاقها ثانية. كرر العملية ثلاث مرات على الأقل للمساهمة في طرد الهواء الساخن. اترك فتحة السقف مغلقة إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس.

شغل مكيف السيارة بشكل صحيح

قم بتشغيل المحرك ومكيف السيارة إلى أبرد درجة، وإذا كانت سيارتك تحتوي على خيار إعداد الهواء الخارجي، قم بتشغيله (يظهر رمز هذا الخيار على شكل سهم يتجه إلى داخل السيارة)، لأن الهواء خارج السيارة عادة ما يكون أبرد من الهواء في داخلها.

استخدم فتحات الهواء السفلى

بما أن الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى فمن المنطقي بأن يكون الهواء بارداً في الأسفل، لذا قم باستخدام فتحات التهوية السفلى وشغل المكيف حتى يطرد الهواء الساخن من الأسفل إلى الأعلى.

اترك النوافذ مفتوحة

بعد تشغيل المحرك وبدء القيادة، اترك النوافذ مفتوحة لمدة دقيقة أو دقيقتين للسماح للهواء الحار بالخروج منها.

أقفل النوافذ وشغل المكيف

بمجرد أن تشعر ببرودة الهواء داخل السيارة، أقفل النوافذ، وانتقل بالمكيف إلى خيار الهواء المعاد تدويره.