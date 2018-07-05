5 خطوات لتبريد سيارتك صيفًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 11:31 صباحا

تشكل حرارة الجو المرتفع خلال فصل الصيف خطرًا على سيارتك، وهو ما يحتاج إلى تدابير احترازية من أجل الحفاظ على سلامة السيارة، وبالطبع سلامتك الشخصية وأنت تقودها.

ومن هنا تكمن الحاجة لاتخاذ بعض الإجراءات العملية التي من شأنها العمل على تبريد السيارة عند ارتفاع درجة حرارتها، حسب «موتوراتي».

وأوردت صحيفة «ميرور» البريطانية 5 طرق بسيطة لتبريد السيارة ، فتعرف عليها.

تهوية السيارة من الداخل بالمروحة
شغل مروحة المكيف داخل السيارة وافتح كل النوافذ، ثم قم بإغلاقها ثانية. كرر العملية ثلاث مرات على الأقل للمساهمة في طرد الهواء الساخن. اترك فتحة السقف مغلقة إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس.

شغل مكيف السيارة بشكل صحيح
قم بتشغيل المحرك ومكيف السيارة إلى أبرد درجة، وإذا كانت سيارتك تحتوي على خيار إعداد الهواء الخارجي، قم بتشغيله (يظهر رمز هذا الخيار على شكل سهم يتجه إلى داخل السيارة)، لأن الهواء خارج السيارة عادة ما يكون أبرد من الهواء في داخلها.

استخدم فتحات الهواء السفلى
بما أن الهواء الساخن يصعد إلى الأعلى فمن المنطقي بأن يكون الهواء بارداً في الأسفل، لذا قم باستخدام فتحات التهوية السفلى وشغل المكيف حتى يطرد الهواء الساخن من الأسفل إلى الأعلى.

اترك النوافذ مفتوحة
بعد تشغيل المحرك وبدء القيادة، اترك النوافذ مفتوحة لمدة دقيقة أو دقيقتين للسماح للهواء الحار بالخروج منها.

أقفل النوافذ وشغل المكيف
بمجرد أن تشعر ببرودة الهواء داخل السيارة، أقفل النوافذ، وانتقل بالمكيف إلى خيار الهواء المعاد تدويره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
محمد صوان: حان الوقت للتوصل إلى نظام حكم محلي لامركزي
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري