نظام شحن جديد من شيفروليه لسيارتها الهجينة «فولت»

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:12 مساء

أعلنت شيفروليه نظام شحن جديد لسيارتها الكهربائية الهجينة فولت، يساعدها في تقليل زمن الشحن.
ويهدف النظام الجديد وهو بقوة 7.2 ك/وات، إلى تقليل وقت شحن بطارية السيارة، الي 2.3 ساعة، حسب موقع «كارأدفايس».

ومع شحن البطارية بأكملها، تستطيع فولت قطع مسافة 85 كلم معتمدة على الطاقة الكهربائية فقط. ويمكنها قطع 675 كلم معتمدة على الطاقة الكهربائية وطاقة البنزين في المحرك.
ويتيح النظام الجديد للسيارة استخدام السيارة في درجات حرارة منخفضة قد تصل إلى -25 درجة مئوية. كما يتيح نظام المكابح الجديد للسائق الاعتماد على نظام البطارية الجديد.
وبدءًا من العام 2019، عدلت شيفروليه تطبيق Energy App على نظامها المعلوماتي، والذي معد خصيصًا لتوفير معلومات أكثر حول أوضاع القيادة وتأثيرها على استهلاك الوقود.

كما تمت إضافة تعديلات جديدة على مقاعد السيارة.
ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات النسخة المعدلة من فولت في الربيع المقبل في أستراليا، وهي تأتي بمقود على الجانب الأيسر فقط.
 

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