اختبار النسخة التجريبية من «بروسيد شوتنغ»

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة هبة هشام) | الأربعاء 04 يوليو 2018, 12:40 مساء

أجرت كيا أجرت قيادة اختبارية جديدة لنسختها التجريبية «بروسيد شوتنغ» هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن النسخة التي ظهرت العام الماضي في معرض فرانكفورت للسيارات دخلت حيز الإنتاج.

ولم يظهر الكثير من تفاصيل التصميم الخارجي للسيارة، إذ
أضافت كيا غطاء من اللون الأسود يمنع ظهور أي تفاصيل، لكن يبدو أن الجزء الأمامي يشبه إلى حد كبير سيارة سيراتو وكي3 سيدان، حسب موقع «كارادفايس».

وتأتي «بروسيد شوتنغ» مع مجموعة المحركات نفسها في سيارات الهاتشباغ والرياضية في فئة بروسييد، وتشمل محركا بنزينيا وديزل ثلاثيا ورباعي الاسطوانات.
ومن المرجح أن تاتي السيارة مع محرك تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 150 ك/واط وعزم دوران 265، الموجود في سيارة i30 SR، المتاحة حاليا في استراليا.
 

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