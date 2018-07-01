«بورش» تختبر النسخة الأولية من «سبيدستر 911»

أجرت بورش قيادة اختبارية جديدة للنسخة الأولية من سيارة سبيدستر 911، في حلبة نوربورغرينغ في ألمانيا، ما يشير إلى قرب البدء في إنتاج السيارة.

وأعلنت بورش بداية الشهر الجاري أن سيارة سبيدستر 911 صُممت خصيصًا للاحتفال بالذكرى الـ70 للشركة، وهي تقوم على قاعدة العجلات نفسها لسيارة كاريرا 4، مع بعض الاختلافات في المحرك، حسب موقع «كارأدفايس».



وتأتي السيارة مع محرك سعة 4.0 لتر ينتج 370 ك/وات، مع ناقل ست سرعات يدوي، ومخارج عوادم من التيتانيوم، وإطارات 21 إنشًا.

ومن غير المعروف الموعد المحدد للبدء في إنتاج السيارة، لكن تكهنات تقول إن السيارة سيتم إنتاجها في أعداد محدودة.

