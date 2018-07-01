هل تتخلى «ألفا روميو» عن «4 سي»؟

قد تتخلى شركة ألفا روميو الفرنسية عن سيارتها 4 سي الكوبيه، على أن تترك سيارة 4سي سبايدر لتولي صدارة فئة السيارات ذات المقعدين.



وتحدث موقع «كارأدفايس» عن تقارير تفيد أن السيارة لن تظهر في شمال أميركا بدًء من العام المقبل. وقال سيرجيو مارشيوني، من إدارة الشركة إن «سيارة 4 سي بها بعض العقبات التقنية، فيما يخص التصريحات الخاصة بالسيارة خارج الولايات المتحدة وأوروبا، ولهذا فإن مستقبلها محدود، ولن يكون من الممكن بعد الآن شراؤها».



و4سي كوبيه أطلقت في العام 2014، وصُممت لبث روح جديدة لسيارات الفا روميو، وتاتي مع محرك سعة 1.75 حصان تيربو، رباعي الاسطوانات، ينتج 177 ك/واط وعزم دوران 350.

وتأخذ السيارة 4.5 ثانية لتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وسرعتها القصوى تصل إلى 258 كم/ساعة.

