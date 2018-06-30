«نيسان باثفايندر» 2019 تظهر بنسخة «ميدنايت إيديشن»

كشفت شركة نيسان الشرق الأوسط أحدث نسخة من سيارة نيسان باثفايندر الرياضية العائلية الشهيرة. وتأتي نيسان باثفايندر ميدنايت إديشين 2019 لتضيف إثارة بصرية من خلال تصميمها الخارجي الأنيق وألوانها الفريدة.

تتميز نسخة 2019 من نيسان باثفايندر ميدنايت إيديشن بعجلاتها السوداء المصنوعة من سبائك الألمنيوم، ولمسات خارجية سوداء، وعناصر إضاءة LED داخلية، كما توفر السيارة مظهراً فريداً يلفت الأنظار، ويعزز شعور السائق بالثقة مهما كان الطريق الذي يسلكه. وتتميز هذه النسخة الأنيقة من سيارة باثفايندر الرياضية ذات الدفع الرباعي الشهيرة بشعار نيسان على الشبك الأمامي V-Motion، والمصابيح الرأسية بتصميم boomerang مع أضواء LED النهارية، إلى جانب الخطوط الأمامية والخلفية العصرية الجديدة. كما يأتي الطراز الجديد مع عجلات معدنية بقياس 20 بوصة وفتحة سقف بانورامية.

وقد تم تجهيز سيارة نيسان باثفايندر ميدنايت إيديشن بميزات التنقل الذكي من نيسان، مثل نظام الفرملة الذكي في حالات الطوارئ، ونظام التحكم الذكي في ثبات السرعة، ونظام التدخل في المناطق العمياء، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير عند حركة المرور المتقاطعة، ونظام الدفع الرباعي الذكي، وذلك لتعزيز سلامتك وأمنك. كما ترتكز السيارة الرياضية المريحة ذات المقاعد السبعة على نظام الجلوس المرن EZ الذي يتيح سهولة الوصول إلى الصف الثالث مع بقاء مقعد الطفل في مكان آمن في الصف الثاني.

وفي معرض حديثه عن السيارة الجديدة، قال يورغن شميتز، المدير التنفيذي لـشركة نيسان الشرق الأوسط: "نلتزم في شركة نيسان بإرضاء عملائنا بأشكال جديدة ومتطورة من سياراتهم المفضلة. وقد أدى تطور سيارة نيسان باثفايندر إلى تقديم مجموعة مبتكرة من سيارات الدفع الرباعي الرياضية العائلية والمبتكرة من الناحية التكنولوجية، والتي تجمع بين الأناقة والأداء العالي. ويمثل كل من الدفع الرباعي والأداء المميز على الطرق الوعرة والمظهر الرياضي الدعائم الأساسية لاسم طراز باثفايندر، حيث ما زالت تتضمن المتطلبات الأساسية للعميل المستوحاة من المغامرة في هذه الشريحة اليوم. وتعتبر سيارة نيسان باثفايندر ميدنايت إيديشن لعام 2019 إضافة جديدة ومثيرة إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي لدينا، والتي تظل وفية لاسم باثفايندر وتجسد روحها المغامرة".

وسيكون الطراز الجديد متاحاً لدى وكلاء نيسان في جميع أنحاء دولة الإمارات وفي دول مختارة من دول الخليج اعتباراً من يوليو 2018 بسعر 44,080 دولاراً (يشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪). وسيتم الإعلان عن أسعار السيارة في كل سوق عند إطلاقها، حيث ستختلف الأسعار من سوق إلى أخرى.

هذا المحتوى من تيربو العرب