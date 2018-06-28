تعرف على مميزات «إس كيو 8» من «أودي»

ذكر موقع «كارأدفايس» أن سيارة «إس كيو 8» من شركة «أودي» الألمانية، والتي من المرجح إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري أو بداية العام المقبل ستكون خالية من زخارف التمويه كليًا.

ورُصدَّت السيارة في أوروبا وهي تبدو مشابهة تمامًا للسيارة الرياضية متعددة الأغراض «أودي كيو 8» بفارق واحد، هو أن السيارة الجديدة ستكون مزودة بنظام عادم بأربع أنابيب.



وبحسب الموقع فلم يتضح بعد المحرك الذي ستزود به السيارة، إذ قد تضم محرك بنزين بشاحن تربيني سداسي الإسطوانات سعة 3 لترات، أو محرك ديزل بثماني إسطوانات سعة 4 لترات.

ووفق شركة «أودي» فسيكون بإمكان السيارة الانتقال من سرعة صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 5.4 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 250 كلم/ساعة.

