«هولدن» تختبر «أكاديا 2019» في شوارع أستراليا

القاهرة ـ بوابة الوسط: (ترجمة مريم عبد الغني) | الأربعاء 27 يونيو 2018, 10:52 صباحا

بدأت شركة «هولدن» الأسترالية لصناعة السيارات اختبار سياراتها الجديدة الرياضية متعددة الأغراض «أكاديا 2019» في شوارع أستراليا، وذلك قبيل إطلاق السيارة في الربع الأخير من هذا العام.
وبحسب موقع «كارأدفايس» فقد نشرت الشركة فيلقًا مكونًا من 16 سيارة «أكاديا» في شوارع أستراليا، إلى جانب 14 سيارة أخرى في الولايات المتحدة لإجراء اختبار لنظام السيارة لمدة ستة أشهر.

وتقول الشركة إنها تتوقع أن تقطع السيارات نحو 1.5 مليون كيلومتر خلال تلك الفترة.
ولم يتأكد السعر أو المواصفات النهائية لسيارة «أكاديا 2019»، إلا أن موقع «كارأدفايس» قال إنها ستكون مزودة بمحرك بست أسطوانات سعة 3.6 لترات، فضلاً عن نظام «تشغيل- إبطاء المحرك».

وستزوَّد السيارة كذلك بنظام كاميرات 360 درجة، إضافة إلى إمكانية شحن الهاتف المحمول لاسلكيًّا، ومقاعد تتمتع بنظام تدفئة وتهوية.
 

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