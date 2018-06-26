فولفو تطلق S60 السيدان الرياضية الجديدة

كشفت «فولفو» النقاب عن «S60» السيدان الرياضية المتوسطة الحجم الجديدة التي أنتجتها في أول مصنع لها في الولايات المتحدة الأميركية في تشارلستون في كارولينا الجنوبية.

وتعتبر «S60» الجديدة أول سيارة من فولفو سوف يتم بيعها من دون محرك ديزل، وهو ما يدل على التزام الشركة بريادة صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء وبالعمل على المدى الطويل على تجاوز مسألة محرك الاحتراق الداخلي. وفي العام 2017، كانت «فولفو للسيارت» أول صانع سيارات عالمي يعلن استراتيجيته بتزويد كل الطرز الجديدة بمحركات كهربائية اعتبارًا من العام 2019.

وسوف يتم تجهيز «S60» الجديدة بمحركين هجينين مشحونين توربينيًا: المحرك الهجين «T6 Twin Engine» كلي الدفع من فولفو الذي يولد قوة حصانية مشتركة تبلغ 340 حصانًا، إضافة إلى «T8 Twin Engine» كلي الدفع الكهربائي الهجين الحائز جوائز، والذي يولد قوة حصانية تبلغ 400 حصان. وسوف يكون محركي فولفو «T5» و«T6» اللذين أثبتا جدواهما متاحين عند الإطلاق.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها فيما يتعلق بهذه الفئة، فإنه بإمكان العملاء الحصول إلى «S60» الجديدة من خلال خدمة الاشتراك الجديد المتميزة «Care by Volvo» التي توفر الحصول على السيارة من دون دفعة أولى عن طريق الاشتراك الشهري برسوم ثابتة بدلاً من التملك. وتجعل خدمة «Care by Volvo» الحصول على سيارة عملية شفافة، سهلة وخالية من المتاعب كاقتناء هاتف.

وتتشارك «S60» الجديدة منصة «قاعدة العجلات المرنة» (Scalable Product Architecture) الخاصة بـ«فولفو للسيارات» وتقنية السلامة ونظام المعلومات والترفيه مع سيارة «V60» الجديدة ذات الحجم المتوسط التي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الجاري، بالإضافة إلى سيارات سلسلة «90» الرائدة و«XC60» الحائزة جوائز، والتي حازت كلها تصنفيات السلامة الرائدة في قطاع السيارات. وهذا ما يجعل «S60» الجديدة واحدة من بين أكثر السيارات أمانًا على الطرقات.

وتساعد تقنية «City Safety» مع «Autobrake» السائق على تجنّب الاصطدامات المحتملة، وهو النظام الوحيد المتوفر في السوق للتعرف على المشاة وراكبي الدرجات الهوائية والحيوانات الكبيرة. وفي سابقة من نوعها في فئة السيارات السيدان المتوسطة الحجم، تسهم تقنية «City Safety» أيضًا في عملية الكبح الأوتوماتيكي للتخفيف من الاصطدامات المحتملة.

كما تمت ترقية نظام «Pilot Assist» الاختياري الذي يدعم السائق في التوجيه والتسارع والكبح على الطرق المحددة معالمها بشكل جيد لغاية 130 كلم/ساعة مع أداء المنعطفات المحسن. كما تتضمن «S60» أيضًا نظامي «Run-off Road Mitigation» و«Oncoming Lane Mitigation»، بالإضافة إلى أنظمة توجيه مساعدة أخرى. كما يضيف نظام «Cross Traffic Alert» مع ميزة الكبح التلقائي المزيد من الأمان للأشخاص داخل السيارة وخارجها.

هذا المحتوى من تيربو العرب