قيادة مثيرة لسيارة «بورش 911 GT3 RS» في حلبة ألمانية

الألمانية الشهيرة، وحققت السيارة زمنا قياسيا بست دقائق و56.4 ثانية.

وذكر موقع «كارأدفايس» أن أداء سيارة 911 GT3 RS جاء مثاليا نوعا ما، وهي أسرع من سيارة 918 الهجينة بمقدار 0.5 ثانية، لكنها أبطأ من سيارة 911 GT2 RS بمقدار تسع ثوانٍ.

وكشفت بورش عن سيارة 911 GT3 RS، فبراير الماضي، وهي تأتي مع محرك سعة 4.0 لتر، سداسي الاسطوانات، بقوة 383 ك/واط، وعزم دوران 470، وهي أقوى سيارة بفئة 911.

والسيارة خلفية الدفع، وتأتي مع ناقل سبع سرعات اوتوماتيك، وتصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 3.2 ثانية، وسرعتها القصوى تصل إلى 312 كم/ساعة.

ويبدأ سعر السيارة من 416 ألف دولار، وتصل إلى استراليا في الربع الرابع من العام الجاري.