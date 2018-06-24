بالفيديو: «أودي A7 2019» تخضع لاختبارات الثبات

خضعت سيارة «أودي A7 2019» الجديدة كليًّا لاختبار الثبات أو ما يسمى «الموس تيست»، لإثبات قدرتها على الثبات في حال ظهر عائق فجائي أمامها وابتعاد السائق عنه بسرعة من أجل تفادي اصطدامات أخرى، وقد حصلت على نتائج جيدة.

وتظهر هذه الاختبارات ثبات السيارة على الطريق ودرجة انحرافها في التعامل مع الحالات الطارئة على مختلف أنواع الطرقات والظروف الجوية، وكلما كان توزيع الوزن ممتازًا في السيارة ومزودة بنظام تعليق مدروس بعناية كان تفاديها للعوائق أفضل.



وجرى اختبار هذه السيارة الألمانية الرياضية على عدة سرعات بدءًا من 75 و76 و77 و78 كلم/ س بعدها خضعت لاختبار اجتياز العوائق المتعرجة.

وحصلت هذه السيارة الجديدة كليًّا على نتائج مبهرة، خاصة على سرعات 75 و76 كلم/ س، حيث بقيت ثابتة ولم ترتطم بأي من العوائق الأرضية، أي أنها ستنجح باجتياز العوائق الفجائية أمامها في حال كانت ردة فعل السائق مباشرة.

هذا المحتوى من تيربو العرب



