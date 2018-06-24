بالفيديو: «أودي A7 2019» تخضع لاختبارات الثبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 11:40 صباحا

خضعت سيارة «أودي A7 2019» الجديدة كليًّا لاختبار الثبات أو ما يسمى «الموس تيست»، لإثبات قدرتها على الثبات في حال ظهر عائق فجائي أمامها وابتعاد السائق عنه بسرعة من أجل تفادي اصطدامات أخرى، وقد حصلت على نتائج جيدة.
وتظهر هذه الاختبارات ثبات السيارة على الطريق ودرجة انحرافها في التعامل مع الحالات الطارئة على مختلف أنواع الطرقات والظروف الجوية، وكلما كان توزيع الوزن ممتازًا في السيارة ومزودة بنظام تعليق مدروس بعناية كان تفاديها للعوائق أفضل.

وجرى اختبار هذه السيارة الألمانية الرياضية على عدة سرعات بدءًا من 75 و76 و77 و78 كلم/ س بعدها خضعت لاختبار اجتياز العوائق المتعرجة.
وحصلت هذه السيارة الجديدة كليًّا على نتائج مبهرة، خاصة على سرعات 75 و76 كلم/ س، حيث بقيت ثابتة ولم ترتطم بأي من العوائق الأرضية، أي أنها ستنجح باجتياز العوائق الفجائية أمامها في حال كانت ردة فعل السائق مباشرة.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي طرابلس يواصل استقطاب نجوم الأندية
رياضة عالمية
تسليم درع تكريم للإعلامي عبدالفتاح الوسيع
ثقافة وفن
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»
منوعات
صحف عربية: موقف مجلس النواب من وضع الموانئ النفطية تحت الحماية الدولية
ليبيا
مرور بنغازي يقبل تسجيل السيارات بالصكوك المصدقة ويمهل أصحاب المركبات أسبوعًا
ليبيا
قائد البرازيل: أنا مصدوم.. نيمار أهانني في لقاء كوستاريكا
رياضة عالمية
«الوقت البديل» ينقذ ألمانيا من شبح «خروج البطل».. و«يخون» السويد
رياضة عالمية
تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟