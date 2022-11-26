الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ خلطة منزلية تعمل على تنظيف البشرة الحساسة والعناية بها في الشتاء، تعرفي إلى مكوناتها وطريقة تطبيقها معنا وفقًا لموقع «أنوثة».