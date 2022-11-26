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الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 01:39 مساء
الشوفان وزيت الجوجوبا للعناية بالبشرة شتاء
تخلصي من جفاف بشرتك في الشتاء بمكونات طبيعة (الإنترنت)
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نقدم إليكِ خلطة منزلية تعمل على تنظيف البشرة الحساسة والعناية بها في الشتاء، تعرفي إلى مكوناتها وطريقة تطبيقها معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

المكونات وطريقة تطبيقها
أخلطي ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا، وملعقة صغيرة من الشوفان الناعم، وملعقة إلى ملعقتين صغيرتين من ماء الورد وملعقة صغيرة من بودرة الحليب، حتى يصبح المزيج عجينةً ممزوجةً جيدًا، وزّعي المزيج بلطف على وجهك باستخدام أطراف الأصابع، ودلكي به البشرة به، اتركي المزيج على وجهك نحو 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيًا على الأقل للعناية بجمال بشرتك وترطيبها خلال فصل الشتاء.

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