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ميكيليه و«غوتشي».. انتهت الحكاية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 10:35 صباحا
ميكيليه و«غوتشي».. انتهت الحكاية
مصمم الأزياء الإيطالي أليساندرو ميكيليه في لوس أنجليس، 5 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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بعدما أخفق في إنعاش مبيعات العلامة المرموقة، أكد مدير التصميم لدى «غوتشي»، أليساندرو ميكيليه، ما أوردته وسائل إعلام في شأن تنحّيه عن منصبه الذي يتولاه منذ سبع سنوات.

ونقل بيان أصدرته مجموعة «كيرينغ» التي تستحوذ على الماركة الإيطالية عن ميكيليه قوله «يحدث أن تتباعد المسارات بسبب وجهتي نظر مختلفتين لدى كل طرف»، وفق «فرانس برس»، الخميس.

- مدير التصميم لدى دار «غوتشي» سيترك منصبه

وأضاف «تنتهي اليوم بالنسبة إلي رحلة مذهلة استمرت أكثر من عشرين عاماً. كانت غوتشي بمثابة منزلي وعائلتي».

وحققت «غوتشي» وحدها 55% من مجمل مبيعات مجموعة «كيرينغ» الفرنسية لعام 2021 والتي بلغت 17,6 مليار يورو.

شغف ميكيليه
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«كيرينغ» فرنسوا هنري بينو إلى أنّ «شغف ميكيليه ومخيّلته وثقافته ساهمت كلّها في جعل غوتشي في المقدمة، حيث هي مكانتها أصلاً».

وخلف أليساندرو ميكيليه الذي يبلغ الجمعة سنواته الخمسين، فريدا جانيني عام 2015، وكان حينها يعمل لدى الدار منذ 12 عاماً.

وبعد قفزة شهدتها مبيعاتها بين عامي 2015 و2019، تراجعت إيرادات «غوتشي» مقارنة بما حققته الماركات المنافسة، وتباطأت مبيعات الدار الإيطالية تحديداً بسبب جائحة كوفيد-19 واعتمادها القوي على السوق الآسيوية (44%).

منصب شاغر في غوتشي
ولم يخف محللون ماليون رضاهم عقب إعلان صحيفة «ويمنز وير دايلي» الأميركية، صباح الأربعاء، عن ترك أليساندرو ميكيليه منصبه في «غوتشي».

ورأى مكتب «برنستاين» للدراسات الاستشارية أنّ «هذا الخبر سار جداً»، مضيفاً انّ «غوتشي تعاني من عدم إحداث تجديد في الماركة وأليساندرو ميكيليه ينجز العمل نفسه منذ سبع سنوات».

وأشار بنك «آر بي سي» الاستثماري إلى أنّ «وقت التغيير قد حان بعد سبع سنوات من تولي أليساندرو رئاسة قسم التصميم في غوتشي، ويبدو أنّ المستثمرين يوافقون على الحاجة إلى مقاربة جديدة لإنعاش الماركة».

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