أبرز إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 44

القاهرة - بوابة الوسط

تألقت نجمات العالم العربي بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 44، الذي اختتمت فعالياته، أمس الثلاثاء، حيث لفتن الأنظار بأناقة التصاميم من أهم دور الأزياء العالمية.

لذلك نستعرض أبرز إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2022 لتستوحي منها إطلالتك.

ظهرت النجمة يسرا بفستان باللون النيلي من تصميم رامي القاضي، كما تألقت النجمة ليلى علوي بإطلالة باللون الفوشيا من تصميم شاهيرا لاشين، والنجمة ريم سامي تألقت بفستان أبيض أنيق من تصميم زينة زكي.

وأطلت النجمة إلهام شاهين بفستان باللون البيج النيود والذهبي، مع كاب طويل من تصميم بيرلا، والنجمة هدى الأتربي تألقت بفستان أسود أنيق التصميم من بالمان.

واختارت النجمة نيرمين الفقي فستانًا ناعما باللون الأبيض من تصميم أيمن لهموني.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها ما يناسبك.



نجمات العالم العربي يتألقن بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء (الإنترنت)

نجمات العالم العربي يتألقن بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء (الإنترنت)

نجمات العالم العربي يتألقن بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء (الإنترنت)

نجمات العالم العربي يتألقن بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء (الإنترنت)

نجمات العالم العربي يتألقن بأجمل الإطلالات على السجادة الحمراء (الإنترنت)