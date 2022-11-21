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البزار والفازلين للتخلص من تصبغات الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 04:58 مساء
البزار والفازلين للتخلص من تصبغات الشفاه
خلطة الفازلين والعسل والبزار للتخلص من الشفاه الداكنة والمتشققة (الإنترنت)
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يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس والتدخين الزائد إلى اسمرار الشفاه وإصابتها بالجفاف والتشقق، وهناك العديد من الخلطات الطبيعية للشفاه نقدم إليكِ اليوم أفضلها وهو قناع العسل والفازلين والبزار، الذي يعمل على ترطيب الشفاه والتخلص من تصبغاتها وإكسابها اللون الوردي تعرفي على طريقة تطبيقه معنا وذلك نقلاً عن موقع «الجميلة».

يؤدي الاستخدام المنتظم لجل الفازلين إلى إزالة التصبغات العنيدة من الشفاه وعند مزجه مع مكونات أخرى مضادة للتصبغ مثل البزار، يعمل الفازلين على تسريع استعادة اللون الطبيعي للشفاه ويساعد العسل على ترطيب شفتيك وحمايتها من التشققات، كما يعمل كمقشر لطيف يساعد على إزالة الجلد الجاف والميت.

المكونات وطريقة التطبيق 
ملعقة كبيرة فازلين
ملعقة صغيرة عسل 
بضع قطرات من زيت البزار

الطريقة: 
- خذي وعاءً وأضيفي ملعقة كبيرة من جل الفازلين ثم أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الصافي وبضع قطرات من زيت البزار.
- تخلط المكونات جيدًا وتأكدي من خلو المنتج النهائي من الكتل واحفظي ماسك الشفاه في برطمان سهل الاستخدام يمكنك استخدام هذا كماسك للشفاه لعلاج تصبغ شفتيك للاستخدام، خذي كمية صغيرة وادهنيها على شفتيك ودلكي بلطف لمدة 30 ثانية.
 

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