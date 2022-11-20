الألوفيرا وزيت اللوز لتفتيح المناطق الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط

تحتاج البشرة لعناية فائقة لتوحيد لونها والتخلص من المناطق الداكنة، لذلك نقدم لك خلطة الألوفيرا وزيت اللوز الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة تمامًا.



المكونات وطريقة التطبيق

اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع نصف ملعقة من زيت اللوز وبعض القطرات من ماء الورد وأربع ملاعق من الألوفيرا.

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ضعي الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة، واغسليها بعدها بالماء، وكرري الطريقة ٣ مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

