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الألوفيرا وزيت اللوز لتفتيح المناطق الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 02:02 مساء
الألوفيرا وزيت اللوز لتفتيح المناطق الداكنة
خلطة الألوفيرا وزيت اللوز الطبيعية للتخلص من مشكلة المناطق الداكنة (الإنترنت)
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تحتاج البشرة لعناية فائقة لتوحيد لونها والتخلص من المناطق الداكنة، لذلك نقدم لك خلطة الألوفيرا وزيت اللوز الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة تمامًا.

المكونات وطريقة التطبيق
اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع نصف ملعقة من زيت اللوز وبعض القطرات من ماء الورد وأربع ملاعق من الألوفيرا.

- الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة
- الشاي الأخضر والألوفيرا للعناية بالرموش

ضعي الخليط على المنطقة المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة، واغسليها بعدها بالماء، وكرري الطريقة ٣ مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
 

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