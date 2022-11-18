Atwasat

العسل والخل لتفتيح لون شعرك

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 03:15 مساء
العسل والخل لتفتيح لون شعرك
العسل والخل لتفتيح الشعر (الإنترنت)
alwasat radio

تميل المرأة إلى تغيير لون شعرها من وقت لآخر، وهناك طرق طبيعية لتفتيح لون الشعر منزليا بدلاً من الاتجاه إلى صالون تصفيف الشعر أو استخدام اسبريهات الشعر الصناعية.

فالخلطات الطبيعية يلجأ إليها العديد من الفتيات والسيدات خصوصا في السن الصغيرة حتى يجربن صيحات الشعر الجديدة دون عناء الانتظار لساعات طويلة في الصالون وصرف الكثير من الأموال على نتيجة من الممكن ألا تعجبهن، حسب «فستاني».

 تفتيح لون الشعر بالعسل والخل
والعسل من المواد الطبيعية الأخرى الفعالة في تفتيح لون الشعر بالمنزل، كما أن مزجه بالخل يضاعف تأثيره بشكل ملحوظ.

- تفتيح الشعر بالليمون

المشكلة الوحيدة التي قد تواجهينها مع هذه الخلطة هي أن العسل والخل يمتصان المرطبات الموجودة في الشعر، لذا يفضل إضافة ملعقة من زيت الزيتون إليهما.

امزجي المكونات السابقة وضعي الخليط على شعرك، ثم غطي شعرك بغطاء الشعر البلاستيكي. اتركي الخليط على شعرك طوال الليل واغسليه في الصباح بالشامبو والبلسم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد
مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب

مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»

مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس

اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب

مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
في «الوش التاني».. منى زكي بإطلالة ملكية
في «الوش التاني».. منى زكي بإطلالة ملكية
مي عمر بتوقيع «دولتشي أند غابانا» في تحت تهديد السلاح
مي عمر بتوقيع «دولتشي أند غابانا» في تحت تهديد السلاح
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخميرة وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة
الخميرة وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة...
الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة
الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة...
بلقيس فتحي بتوقيع «دولتشي أند غابانا»
بلقيس فتحي بتوقيع «دولتشي أند غابانا»...
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر
بالفيديو: كل ما تريدين معرفته عن «السيليكون» للشعر...
إليسا بفستان أميرات ديزني في السعودية
إليسا بفستان أميرات ديزني في السعودية...
المزيد
العسل والخل لتفتيح لون شعرك
العسل والخل لتفتيح لون شعرك...
بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر
بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر...
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين...
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة...
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط