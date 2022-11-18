العسل والخل لتفتيح لون شعرك

القاهرة - بوابة الوسط

تميل المرأة إلى تغيير لون شعرها من وقت لآخر، وهناك طرق طبيعية لتفتيح لون الشعر منزليا بدلاً من الاتجاه إلى صالون تصفيف الشعر أو استخدام اسبريهات الشعر الصناعية.

فالخلطات الطبيعية يلجأ إليها العديد من الفتيات والسيدات خصوصا في السن الصغيرة حتى يجربن صيحات الشعر الجديدة دون عناء الانتظار لساعات طويلة في الصالون وصرف الكثير من الأموال على نتيجة من الممكن ألا تعجبهن، حسب «فستاني».

تفتيح لون الشعر بالعسل والخل

والعسل من المواد الطبيعية الأخرى الفعالة في تفتيح لون الشعر بالمنزل، كما أن مزجه بالخل يضاعف تأثيره بشكل ملحوظ.

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المشكلة الوحيدة التي قد تواجهينها مع هذه الخلطة هي أن العسل والخل يمتصان المرطبات الموجودة في الشعر، لذا يفضل إضافة ملعقة من زيت الزيتون إليهما.

امزجي المكونات السابقة وضعي الخليط على شعرك، ثم غطي شعرك بغطاء الشعر البلاستيكي. اتركي الخليط على شعرك طوال الليل واغسليه في الصباح بالشامبو والبلسم.