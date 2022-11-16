Atwasat

بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 02:01 مساء
بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر
كل ما تريدين معرفته عن فيلر العناية بالشعر (الإنترنت)
alwasat radio

تبحث السيدات دائمًا عن حلول لعلاج مشاكل الشعر والحصول على مظهر صحي من خلال أحدث التقنيات ومن أشهرها حاليًا هو علاج الشعر بالفيلر وقد يخلط البعض بينه وبين البروتين، لذلك نقدِّم إليك بالفيدو الفرق بينهما وكيفية استخدام الفيلر لعلاج الشعر والحصول على شعر رطب وصحي وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

فيلر الشعر
- من أحدث طرق التجميل لعلاج مشاكل الشعر وتحفيز نموه والسيطرة على مشكلة تساقطه الى جانب فرده ومنحه مظهرًا صحيًا ومشرقًا ويتكون فيلر الشعر من الفيتامينات والمركبات والبروتينات ومستخلصات طبيعية تساعد على توسيع سماكة البصيلات وتنشيط الدورة الدموية لحث نمو الشعر بشكل أسرع.
- فيلر الشعر يعمل كذلك على إصلاح تلف الشعر وعلاج هشاشته ويستخدم من خلال فروة الرأس، وينقسم إلى ثلاثة أنواع وفق مشكلة الشعر وهي: الفيلر العلاجي لإصلاح التلف في الشعر والحد من تساقطه، تلوين الشعر وتغذيته، وفرد الشعر الخشن وتنعيمه.
وعدد جلسات حقن فيلر الشعر تعتمد على حالة الشعر وهو أمر يقرره الطبيب المعالج.

بروتين الشعر
- بروتين الشعر يندرج أيضًا ضمن أحدث التقنيات التجميلية ويعتبر تطورًا لكيراتين الشعر حيث يعمل على علاج العديد من مشاكل الشعر يحتوي بروتين الشعر على بروتينات وأحماض أمينيّة ويجري اختيار المنتج منه تبعًا لمشكلة الشعر، كالشعر الجاف، والمقصّف، والدهني لكنه في بعض الأحيان يحتاج إلى إضافة الفورمالين للحصول على نسبة فرد مرضية للشعر وهو ما يضر الشعر ويجعله يتساقط.


 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»

بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
الاتحاد النسائي الرياضي لـ«بوابة الوسط»: نطلب دعم وزارة الرياضية الغائب منذ عامين

الاتحاد النسائي الرياضي لـ«بوابة الوسط»: نطلب دعم وزارة الرياضية الغائب منذ ...
باتيلي من سبها: البلد سيتفكك لو استمرت المراحل الانتقالية.. وهناك دول انقسمت مثل يوغسلافيا

باتيلي من سبها: البلد سيتفكك لو استمرت المراحل الانتقالية.. وهناك دول انقسمت مثل...
الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة

الأمم المتحدة: عدد سكان العالم تخطى 8 مليارات نسمة
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفلفل الأسود لبشرة بلا تجاعيد
الفلفل الأسود لبشرة بلا تجاعيد
في «الوش التاني».. منى زكي بإطلالة ملكية
في «الوش التاني».. منى زكي بإطلالة ملكية
مي عمر بتوقيع «دولتشي أند غابانا» في تحت تهديد السلاح
مي عمر بتوقيع «دولتشي أند غابانا» في تحت تهديد السلاح
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخميرة وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة
الخميرة وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة...
تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم
تعرف إلى أهمية العناية بالبشرة قبل النوم...
أطعمة تساعد في نمو شعرك
أطعمة تساعد في نمو شعرك...
الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة
الألوفيرا والعسل للتخلص من الخطوط الرفيعة...
أروى جودة في إيطاليا بتوقيع «Etro»
أروى جودة في إيطاليا بتوقيع «Etro»...
المزيد
بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر
بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر...
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين...
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة...
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟...
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط