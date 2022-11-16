بالفيديو: الفرق بين الفيلر والبروتين للشعر

القاهرة - بوابة الوسط

تبحث السيدات دائمًا عن حلول لعلاج مشاكل الشعر والحصول على مظهر صحي من خلال أحدث التقنيات ومن أشهرها حاليًا هو علاج الشعر بالفيلر وقد يخلط البعض بينه وبين البروتين، لذلك نقدِّم إليك بالفيدو الفرق بينهما وكيفية استخدام الفيلر لعلاج الشعر والحصول على شعر رطب وصحي وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».

فيلر الشعر

- من أحدث طرق التجميل لعلاج مشاكل الشعر وتحفيز نموه والسيطرة على مشكلة تساقطه الى جانب فرده ومنحه مظهرًا صحيًا ومشرقًا ويتكون فيلر الشعر من الفيتامينات والمركبات والبروتينات ومستخلصات طبيعية تساعد على توسيع سماكة البصيلات وتنشيط الدورة الدموية لحث نمو الشعر بشكل أسرع.

- فيلر الشعر يعمل كذلك على إصلاح تلف الشعر وعلاج هشاشته ويستخدم من خلال فروة الرأس، وينقسم إلى ثلاثة أنواع وفق مشكلة الشعر وهي: الفيلر العلاجي لإصلاح التلف في الشعر والحد من تساقطه، تلوين الشعر وتغذيته، وفرد الشعر الخشن وتنعيمه.

وعدد جلسات حقن فيلر الشعر تعتمد على حالة الشعر وهو أمر يقرره الطبيب المعالج.

بروتين الشعر

- بروتين الشعر يندرج أيضًا ضمن أحدث التقنيات التجميلية ويعتبر تطورًا لكيراتين الشعر حيث يعمل على علاج العديد من مشاكل الشعر يحتوي بروتين الشعر على بروتينات وأحماض أمينيّة ويجري اختيار المنتج منه تبعًا لمشكلة الشعر، كالشعر الجاف، والمقصّف، والدهني لكنه في بعض الأحيان يحتاج إلى إضافة الفورمالين للحصول على نسبة فرد مرضية للشعر وهو ما يضر الشعر ويجعله يتساقط.



