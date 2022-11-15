النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على خلطة سحرية تخلصكِ من تجاعيد اليدين وتظهر يديكِ أكثر شبابًا وجمالاً، تعرَّفي على الخلطة معنا وكرري استخدامها يوميًّا للحصول على نتيجة أفضل وذلك وفقًا لمجلة «جمالك».

المكونات

ملعقة فازلين.

ملعقة عسل.

بياض بيضة.

2 ملعقة نشا

ملعقة الوفيرا