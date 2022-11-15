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النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 04:35 مساء
النشا والعسل للتخلص من تجاعيد اليدين
خلطة منزلية طبيعية للتخلص من تجاعيد اليدين (الإنترنت)
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تعرَّفي معنا على خلطة سحرية تخلصكِ من تجاعيد اليدين وتظهر يديكِ أكثر شبابًا وجمالاً، تعرَّفي على الخلطة معنا وكرري استخدامها يوميًّا للحصول على نتيجة أفضل وذلك وفقًا لمجلة «جمالك».

المكونات
ملعقة فازلين.
ملعقة عسل.
بياض بيضة.
2 ملعقة نشا
ملعقة الوفيرا

طريقة التحضير
- قومي بخلط المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي الخليط في علبة لتستخدمي منه الكمية المناسبة في كل مرة واحتفظي بها في الثلاجة.
- ضعي كمية مناسبة على بشرة يديكِ قبل النوم وقومي بتدليك بشرة يديكِ باليد الأخرى ثم كرري الأمر مع اليد الأخرى.
- انتظري لمدة 30 دقيقة ثم قومي بغسل يديكِ للتخلص من بقايا الخليط، ومع المداومة على الاستخدام ستلاحظين الفرق.

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