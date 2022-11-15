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زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 نوفمبر 2022, 01:49 مساء
زيت اللوز واللافندر للتخلص من جفاف البشرة
سيروم طبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها في الشتاء (الإنترنت)
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تتعرض البشرة إلى الجفاف خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس وتقلبه؛ لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير سيروم للعناية ببشرتك وترطيبها من مواد طبيعية، بدلاً من أن تشتري السيروم بأسعار باهظة الثمن.

تعرفي إلى طريقة تحضير السيروم الطبيعي للعناية ببشرتك وترطيبها معنا، وفقا لموقع «بشرتك».

المكونات
4 ملاعق كبيرة من أحد الزيوت التالية (بذر العنب، اللوز).
20-40 قطرة من أحد الزيوت التالية (خشب الصندل، لافندر، جريب فروت، نعناع، ليمون).

طريقة التحضير والاستخدام
- ضعي خليط الزيوت في علبة، ورجيها جيدًا.
- احفظي العلبة في مكان جاف لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام.
- ضعي بضع قطرات من السيروم براحة يديكِ، وبعدها دلكي وجهك ورقبتك به واحفظي السيروم لمدة أقصاها 6 أشهر على الأكثر.

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