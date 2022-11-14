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تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 نوفمبر 2022, 02:12 مساء
تارا عماد وبينولوبي كروز بالفستان نفسه.. أي الإطلالات أفضل؟
تارا عماد خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الإنترنت)
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ارتدت الفنانة تارا عماد فستانًا أسود اللون لامعًا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته 44 مساء الأحد.

وكان نفس الفستان ظهرت به النجمة العالمية بينولوبي كروز في مهرجان تربيكا السينمائي يونيو الماضي، وهو من تصميم دار أزياء شانيل Chanel لمجموعة ربيع 2022، لكنه جاء أنيقًا على كروز ولم يناسب تارا عماد وذلك وفقًا لموقع «في الفن».

جاء طول تارا عماد بالنسبة لطول الفستان غير متناسب تمامًا فهو فوق ساقها مباشرة، لم يكن بطول متوسط أو طويل للغاية مما يناسب طولها، كما أنه كشف عن حذائها ذي الكعب العالي جدًا وهو أيضًا غير مناسب لفتاة طويلة.

تصميم أكمام الفستان لم تكن مناسبة لعرض أكتاف تارا عماد، لكنها كانت مناسبة لحجم أكتاف بينولوبي كروز.

وأخيرًا فرق السن، الفستان جاء مناسبًا لسن بينولوبي كروز 48 عامًا، لكن تارا عماد التي أكملت 29 عامًا يناسبها فستان مليء بالحياة حتى وإن كان كلاسيكيًا.

النجمة العالمية بينولوبي كروز في مهرجان تربيكا السينمائي يونيو الماضي (الإنترنت)
النجمة العالمية بينولوبي كروز في مهرجان تربيكا السينمائي يونيو الماضي (الإنترنت)
تارا عماد خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ترتدي فستان بينولوبي كروز (الإنترنت)
تارا عماد خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ترتدي فستان بينولوبي كروز (الإنترنت)
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