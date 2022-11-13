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5 نصائح قبل البدء في «الليزر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 01:00 مساء
5 نصائح قبل البدء في «الليزر»
قبل القيام بالليزر اختاري أولاً العيادة الأنسب وهذه أهم النصائح (الإنترنت)
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بسبب كثرة عيادات «الليزر» ومراكز التجميل وتعدّدها، بات من الصعب جدًا اختيار المكان المثالي والأفضل من بينها.

لذلك نقدم لك أهم خمس نصائح عليكِ القيام بها قبل اختيار مركز التجميل المناسب لكِ وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

الـReviews
- من أهم الأمور التي عليكِ القيام بها قبل زيارة صالون تجميل أو عيادة، هو قراءة التوصيات والمراجعات أونلاين لتعرفي تجربة غيركِ ما إذا كانت إيجابية أم سلبية، فمن الممكن أن توفّري على نفسكِ الكثير، بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ أن تسألي من تثقين بهم أو محيطهم عن رأيهم بالعيادة أو مركز التجميل، خصوصًا إذا كان في نفس المنطقة التي تسكنين فيها أو قريب منها.

من سيقوم أو يشرف على الإجراء؟
- قد تستغربين من هذه النقطة، لكن هي في الواقع من بين الأهم في هذه القائمة، قبل أن تحجزي أي موعد في عيادة الليزر اسألي من سيقوم أو يشرف على الإجراء، واستفسري عن سنوات الخبرة التي يملكها كما الدراسات التي أنجزها، بالإضافة إلى ذلك، اطلبي أن تتلّقي العلاج من نفس المتخصصة في كل مرة كونها ستعرف ما يناسب جسمكِ أكثر وبالتالي تتابع حالتكِ بشكل أفضل.

موقع العيادة
- موقع العيادة مهمّ جدًا وممكن أن يشكّل لكِ أزمة لا ننصحكِ باختيار عيادة بعيدة جدًا، إلا إذا كان وقتكِ يسمح لكِ بذلك.

أنواع الليزر المستخدمة
- هل كنتِ تعرفين أن هناك أنواع ليزر مختلفة؟ لذا، قبل أن تختاري العيادة المناسبة لكِ اسألي عن أنواع الليزر المتاحة والفوائد التي تزوّد الجسم بها كي تتأكّدي أن النوع المثالي لكِ موجود.
بالإضافة إلى ذلك، الليزر لا يساعد فقط في إزالة الشعر إنما يُستخدم لدوافع أخرى مختلفة، قد تريدين تجربتها أو الاستفادة منها فيما بعد.

التكلفة
- قبل أن تختاري العيادة عليكِ أن تسألي عن تكلفة جلسات الليزر نحن لا نشجّعكِ على اختيار العيادة الأرخص، لا بل ابحثي عن الجودة العالية، وليس السعر الأقل، فعليكِ أن تعرفي التكلفة كي تتأكّدي أنه بإمكانكِ تحمّلها على المدى البعيد، حتى لا تبدئي بالجلسات وبعد أشهر قليلة تتوقّفي.
 

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