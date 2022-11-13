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مي عمر بتوقيع «دولتشي أند غابانا» في تحت تهديد السلاح

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 نوفمبر 2022, 04:01 مساء
مي عمر بتوقيع «دولتشي أند غابانا» في تحت تهديد السلاح
تفاصيل إطلالة مي عمر الوردية الأخيرة (الإنترنت)
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احتفلت أسرة فيلم «تحت تهديد السلاح» بعرضه في مصر مؤخرًا، وحرصت بطلته النجمة مي عمر على حضور العرض بإطلالة رقيقة ومبهجة، كما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واختارت مي عمر إطلالة كاملة من تصميم دار أزياء «دولتشي أند غابانا» (Dolce & Gabbana)، ارتدت فستانًا قصيرًا بطبعات ورود ملونة، يصل سعره إلى 2495 دولارًا، شاهده من موقع بيعه، ونسقته مع حزام أسود مزود بالعلامة التجارية الشهيرة، ويصل سعره إلى 432 دولارًا شاهده من موقع بيعه،

واختارت مي عمر حقيبة سوداء صغيرة مزيّنة بشعار الدار باللون الذهبي، يصل سعرها إلى 1666 دولارًا، شاهدها من موقع بيعها.

شاهدي معنا الصور واستوحي منها إطلالتك.
 

تفاصيل إطلالة مي عمر الوردية الأخيرة (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة مي عمر الوردية الأخيرة (الإنترنت)
فستان من توقيع «دولتشي أند غابانا» (الإنترنت)
فستان من توقيع «دولتشي أند غابانا» (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة مي عمر الوردية الأخيرة (الإنترنت)
تفاصيل إطلالة مي عمر الوردية الأخيرة (الإنترنت)
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