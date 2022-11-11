لهذه الأسباب لا تستخدمي الليفة في تنظيف بشرتك

القاهرة - بوابة الوسط

تذهب الدراسات إلى أن الليفة تعد بمثابة الملجأ الأول للبكتيريا والفطريات، فقد تضر ببشرتك.

أما إن كنت ترغبين باستخدام الليفة، فهناك عدد من الخطوات التي عليك اتباعها من أجل تجنب أضرارها، وفق «جمالك».

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وغالبا ما تتركين الليفة بعد الاستحمام مبللة في الحمام؛ رطوبة هذا المكان والمياه التي امتصتها الليفة يشكلان أكبر خطر لتكاثر الجراثيم.

إضافة إلى أن المادة التي صنعت بها الليفة قد تسبب تقشير مبالغ به للبشرة وبالتالي ستصبح عرضة للالتهابات.

حلول بديلة

الليفة ليست الطريقة الوحيدة لتنظيف جسمك أثناء الاستحمام. إذا كنت ترغبين في تجنب خطر التلوث البكتيري تماما، يمكنك اللجوء إلى هذه الوسائل البديلة:

منشفة: إن كنت ترغبين بالتخلص من الليفة، جربي المنشفة لأنها تتميز بتأثير تقشير لطيف على البشرة ويمكن أن تنشر الصابون بسهولة كبيرة.

ليفة استحمام من السيليكون: هذه الليفة المصنوعة من السيليكون ناعمة جدا على البشرة، وسهلة الاستخدام إذ إنها تأتي على شكل فرشاة. كذلك، نسبة تجمع البكتيريا عليها أقل بكثير (لكن طبعا عليك تنظيفها أيضا).

الصابونة: يمكنك أيضا الاستغناء عن الليفة نهائيا واستخدام الصابونة بشكل مباشر على بشرتك.

طريقة استخدام الليفة بطريقة صحيحة

يوميا عند استخدامها تأكدي أنها جفت تماما، فرطوبة هذا المكان والمياه التي امتصتها الليفة يشكلان أكبر خطر لتكاثر الجراثيم.

احرصي على تنظيفها بالمياه والصابون جيدا مرة في الأسبوع، ومن ثم تجفيفها جيدا.

لا تستخدميها على وجهك بتاتا لأنها تحتوي على الكثير من الجراثيم والميكروبات، خصوصا أنه يتم تمريرها في المناطق الحساسة وتحت الإبط.

تجنبي تمرير الليفة على الأماكن التي أزلتي منها الشعر، لأن الجلد في هذه الأماكن يكون رقيق جدا وذات مسامات مفتوحة. أما الليفة فتكون مليئة بالبكتيريا والفطريات، الأمر الذي يعرضها للالتهابات.

بدلي ليفتك الصغيرة كل شهر، أما ليفتك الكبيرة فعليك تبديلها كل شهرين.