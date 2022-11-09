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كريم ليلي دون كيماويات من الرمان وزبدة الكاكاو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 04:31 مساء
كريم ليلي دون كيماويات من الرمان وزبدة الكاكاو
كريم ليلي مرطب طبيعي طبقيه يوميًا لتحمي بشرتك من التجاعيد والترهلات (الإنترنت)
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للعناية الفائقة ببشرتك نقدم إليكِ طريقة تحضير كريم ليلي مرطب طبيعي وطبّقيه يوميًا لتحمي بشرتك من التجاعيد والترهلات وتحافظي عليها شابة وحيوية، وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

المكونات وطريقة التطبيق
- ملعقتان كبيرتان من زبدة الكاكاو: تعتبر زبدة الكاكاو من أروع المرطبات للبشرة، والتي تتغلغل في طبقات البشرة لتمنحك نعومة لا تضاهى.
- ملعقة زيت زيتون بكر: يعتبر زيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي تحتوي العديد من الفيتامينات والفوائد الرائعة للبشرة.
- ملعقة من زيت جوز هند أو زيت اللافندي: بالإضافة إلى فوائدها الكثيرة على البشرة فسوف تمنح هذه الملعقة كريمك الليلي المحضر بيديك رائحة منعشة وناعمة (اختاري أي زيت عطري تحبين رائحته).
- 3 ملاعق من عصير الرمان: يساعد الرمان في الحفاظ على نضارة البشرة فهو غني بفيتامين C والكثير من مضادات الأكسدة، إذ تمنع مركباته من تحطيم الكولاجين في الجلد، الذي يعمل على تجديد الخلايا الميتة ويعالج جفاف البشرة، كما يساعد عصير الرمان في تفتيح البشرة ومعالجة حب الشباب، حيث الرمان يساعد على زيادة الدورة الدموية، وإصلاح الأنسجة الجلدية التالفة فيعالج مشاكل تصبغ البشرة وحب الشباب والنمش، ويعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

طريقة تحضير
- قومي بتذويب زبدة الكاكاو عبر وضعها في وعاء معدني ووضع هذا الوعاء فوق وعاء ماء ساخن حتى تذوب.
- قومي بوضع عصير الليمون وامزجيه مع زبدة الكاكاو جيدًا ومن ثم أضيفي المكونات الباقية.
- قومي بوضع الكريم في وعاء زجاجي نظيف وضعيه في البراد لمدة 12 ساعة.

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