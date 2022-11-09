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اصنعي مرطب شفاه من الفازلين والعسل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 02:31 مساء
اصنعي مرطب شفاه من الفازلين والعسل
بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية (الإنترنت)
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خلال فصل الشتاء أنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب، لتجنب مشكلة تشقق وجفاف الشفاه.

وإليك طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليًا، حسب «حياتك».

المكونات
3 ملاعق كبيرة الألوفيرا.
ملعقة من شمع العسل.
2 كبسولة فيتامين E.
قطرات من العسل.
ملعقة فازلين
زيت عطري (اختياري).

طريقة التطبيق
- باستخدام مبشرة قديمة، قومي ببرش شمع العسل للحصول على قطع صغيرة.
- في وعاء عميق أو غلاية مزدوجة، يخلط شمع العسل مع الألوفيرا حتى تمام الذوبان.
- يضاف القليل من العسل مع زيت فيتامين E مع التقليب الجيد.
- بعد اختلاط جميع المكونات معًا، يزال الإناء من على النار.
- جهزي وعاءً نظيفًا ومعقمًا لحفظ مرطب الشفاه ويصب الخليط في الوعاء ويترك لبعض الوقت حتى يبرد تمامًا.

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