اصنعي مرطب شفاه من الفازلين والعسل...

خلال فصل الشتاء أنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب، لتجنب مشكلة تشقق وجفاف الشفاه.
وإليك طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليًا، حسب «حياتك».
المكونات
3 ملاعق كبيرة الألوفيرا.
ملعقة من شمع العسل.
2 كبسولة فيتامين E.
قطرات من العسل.
ملعقة فازلين
زيت عطري (اختياري).
طريقة التطبيق
- باستخدام مبشرة قديمة، قومي ببرش شمع العسل للحصول على قطع صغيرة.
- في وعاء عميق أو غلاية مزدوجة، يخلط شمع العسل مع الألوفيرا حتى تمام الذوبان.
- يضاف القليل من العسل مع زيت فيتامين E مع التقليب الجيد.
- بعد اختلاط جميع المكونات معًا، يزال الإناء من على النار.
- جهزي وعاءً نظيفًا ومعقمًا لحفظ مرطب الشفاه ويصب الخليط في الوعاء ويترك لبعض الوقت حتى يبرد تمامًا.
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