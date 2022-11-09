اصنعي مرطب شفاه من الفازلين والعسل

القاهرة - بوابة الوسط

خلال فصل الشتاء أنتِ في حاجة لاستخدام بلسم الشفاه المرطب، لتجنب مشكلة تشقق وجفاف الشفاه.

وإليك طريقة تحضير بلسم شفاه مرطب خالٍ من المواد الكيميائية منزليًا، حسب «حياتك».

المكونات

3 ملاعق كبيرة الألوفيرا.

ملعقة من شمع العسل.

2 كبسولة فيتامين E.

قطرات من العسل.

ملعقة فازلين

زيت عطري (اختياري).