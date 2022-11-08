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قلم شفاه دون كيماويات من زبدة الكاكاو وجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 03:54 مساء
قلم شفاه دون كيماويات من زبدة الكاكاو وجوز الهند
قلم شفاه مثالي بلونكِ المفضل بمواد طبيعية تحافظ على جمال شفتيكِ (الإنترنت)
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قلم الشفاه من أهم أدوات المكياج، لكن أغلب هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية، وتؤدي استمرارية استعمالها إلى جفاف شفتيكِ أو تحويل لونهما إلى درجة أغمق.
لذلك نقدم لكِ طرقًا لتصنيع قلم شفاه مثالي بلونكِ المفضل بمواد طبيعية تحافظ على جمال شفتيكِ، فتعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فوكس فاشون».

المكونات الأساسية
ملعقة صغيرة من شمع العسل.
ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق
- للحصول على اللون أضيفي للمكونات الأساسية السابقة قطرة واحدة من ألوان الطعام الصحية باللون الذي ترغبي فيه.
- للحصول على اللون البني أضيفي للمكونات الأساسية ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، ورشة من مسحوق القرفة.
- للحصول على اللون «المات» (Matte) أضيفي ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الطمي وتخلط مع الألوان والمكونات الأساسية.
- تذوب المكونات الأساسية في الميكروويف لمدة 30 ثانية، ثم تزال وتضاف لها المكونات المطلوبة للحصول على اللون المفضل ويصب في علبة محكمة الغلق أو علبة أحمر شفاه قديمة وتحفظ في الثلاجة لنصف ساعة حتى تتصلب وتصبح جاهزة للاستخدام الفوري لتتمتعي بإطلالة جميلة دومًا.

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