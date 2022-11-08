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طريقة تحضير سيروم فيتامين سي منزليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 نوفمبر 2022, 02:45 مساء
طريقة تحضير سيروم فيتامين سي منزليا
حضري فيتامين سي في المنزل لبشرة صحية، نضرة وموحدة اللون (الإنترنت)
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يعد سيروم فيتامين سي مثاليا للبشرة ويمنحها العديد من الفوائد، مما يجعلها نضرة، شابة وصحية، لأنه يعزز الكولاجين في البشرة ويعمل على تغذيتها.

ونقدم لك طريقة سهلة لتحضير سيرم فيتامين سي في المنزل تعلميها معنا بعد معرفة فوائده وذلك وفقا لموقع «جمالك».

فوائد سيروم فيتامين سي
- يغذّي البشرة ويحميها من العوامل الخارجية.
- يحمي البشرة من ظهور البثور، الرؤوس السوداء وغيرها.
- يعمل على ترطيب البشرة من العمق، كما يعزز مرونة البشرة.
- يساعد في جعل البشرة تبدو نضرة ومتوهّجة.
- يعمل على توحيد لون البشرة، وذلك من خلال إبطاء عملية إنتاج الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن منح الجلد لونا داكنا.
- يعزّز الكولاجين في البشرة، ما يخفّف من حدّة التجاعيد والخطوط الرفيعة.
- يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس، كالتصبغات والتجاعيد.

طرق عمل سيروم فيتامين سي في المنزل
- أحضري برتقالة وقومي بتقشيرها وجففي قشر الليمون لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس.
- ضعي ملعقتين من ماء الورد على قشر الليمون وأضيفي إلى المزيج كبسولة من فيتامين E وبواسطة الخلاط الكهربائي، امزجي كل المكوّنات وثم صفّي الخليط ويمكنك استخدامه.

 الطريقة الثانية لعمل سيروم فيتامين سي
امزجي كبسولتين من فيتامين سي مع ملعقة من الجليسرين وملعقتين من ماء الورد.
- أضيفي كبسولة من فيتامين E وملعقة من جل ألوفيرا.
امزجي كل المكوّنات جيدا وضعي المزيج قي زجاجة مخصصة للسيروم.

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