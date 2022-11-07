4 حقائب عملية عليكِ اقتنائها

القاهرة - بوابة الوسط

تعد الحقائب العملية من أكثر القطع الأساسية التي يجب أن تتوفر في خزانة ملابس كل امرأة ترغب في أن تحصل على إطلالة رائعة، مع الحرص على الشعور بالحرية أثناء الحركة.

جمعنا لكِ أشهر موديلات الحقائب العملية التي يمكن أن تتناسب معك في مختلف الأوقات تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «ليالينا».

حقيبة الخصر

- تعد حقائب الخصر من أكثر الموديلات العملية التي يمكن اختيارها للحصول على مظهر عملي رائع، ولست بحاجة لحملها بيدك للحصول على إطلالة موفقة. فقط كل ما عليك فعله هو اختيار التصميم المناسب لذوقك وتنسيقها مع الملابس العملية أو الكاجوال البسيطة وتثبيتها بطريقة كروس أو بالشكل المعتاد حول الخصر.

حقائب الكتف الأنسب لإطلالة عملية

- إن كنتِ ممن يبحثن عن إطلالة عصرية عملية وأنيقة يمكنك اللجوء إلى موديلات حقائب الكتف الصغيرة سواء بتصميم عصري أو كلاسيكي.

- حيث يمكن أن تعكس مظهر رائع لكِ عند اختيارها في مختلف الأوقات.

- ولكن إن كنت ترغبين في الحصول على إطلالة عملية بسيطة أنصحك باللجوء إلى الموديلات صغيرة الحجم التي يمكن أن تضمن لكِ الحصول على إطلالة رائعة.

حقائب الظهر

- تعد حقائب الظهر واحدة من أكثر تصميمات الحقائب الأساسية في خزانتك إن كنت من محبي ارتداء الملابس العملية الكاجوال بشكل كبير وذلك لأنها سوف تضمن لكِ الحصول على إطلالة رائعة بطريقة مميزة. فكل ما أنتِ بحاجة إليه هو اقتناء حقيبة ظهر بألوان محايدة مثل البيج أو الأسود أو الرمادي التي تضمن لكِ إطلالة موفقة بمختلف الأوقات.

الحقائب الكروس

- تعد الحقائب الكروس من أكثر التصميمات الأساسية التي لا يمكن لأي امرأة التخلي عنها وذلك لأنها يمكن أن تعكس مظهرا رائعا لكِ سواء عند اختيارها بموديل عملي أو كلاسيكي رائع.

فلست بحاجة لحملها فقط كل ما أنتِ بحاجة إليه هو تعليق الحقيبة بشكل مائل على الكتف لتتخذ شكل الكروس أو بوضعها على الكتف بطريقة تقليدية بسيطة تضمن لكِ الحصول على مظهر رائع يخطف الأنظار.



حقائب الخصر من أكثر الموديلات التي يمكن اختيارها للحصول على مظهر عملي رائع (الإنترنت)

حقائب الكتف الأنسب لإطلالة عملية (الإنترنت)

الحقائب الكروس من أكثر التصميمات الأساسية التي لا يمكن لأي امرأة التخلي عنها (الإنترنت)

الحقائب الكروس من أكثر التصميمات الأساسية التي لا يمكن لأي امرأة التخلي عنها (الإنترنت)

حقائب الظهر واحدة من أكثر تصميمات الحقائب الأساسية في خزانتك (الإنترنت)