أدخلي الجلسرين في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

الجلسرين عنصر ممتاز في منتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يجري استخدامه على نطاق واسع في الشامبو، والبلسم، والصابون، ومستحضرات الجسم، فهو يحمل الكثير من الخصائص المرطبة، ويمكنه سحب الرطوبة من الجو والاحتفاظ بها في الشعر والجلد وترك فروة الرأس رطبة، كما أنه يعزز صحة الشعر.

واليوم نوضح إليكِ بعض فوائد الجلسرين للشعر لتعتمديه في روتينك اليومي وذلك وفقا لموقع «ليالينا».

يحتفظ بالرطوبة:

- يحتاج الشعر إلى الرطوبة تماما مثل الجلد، كما أن الجلسرين يرطب الشعر وفروة الرأس، وينعم الشعر عن طريق سحب الرطوبة من الجو إلى الشعر.

يحسن طول الشعر:

- بما أن الجلسرين يرطب الشعر بشكل كافٍ، فإنه يمنع التكسر وسوف ينمو شعرك لفترة أطول.

يعتني بحكة فروة الرأس:

- في فصل الشتاء، تكون فروة الرأس عرضة للجفاف مما يؤدي إلى الحكة. يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم للجلسرين في مكافحة الجفاف وحكة فروة الرأس، فهذه من أهم فوائد الجلسرين للشعر.

يمنع قشرة الرأس:

- قشرة الرأس مشكلة شائعة ويمكن علاجها بسهولة عن طريق تطهير وترطيب الشعر، ويمكنك استخدام قناع الجلسرين للشعر للوقاية من قشرة الرأس أو للتخلص منها أو قشرة الرأس.

يمنع تقصف الأطراف:

- يمكن أن يؤدي استخدام رذاذ الشعر الذي يحتوي على الجلسرين يوميا إلى تحسين حالة الأطراف المتقصفة. استخدمي رذاذ الجلسرين بعد غسل الشعر لتغذية الشعر.

يحافظ على الشعر المجعد:

- يحتاج الشعر المجعد إلى جرعة إضافية من الرطوبة مقارنة بالشعر الأملس، ويمكن لمكيف الجلسرين أن يساعد في الحفاظ على خصل الشعر المجعد ويبقيها رطبة جيدا وخالية من التجعد.

وهناك طرق مختلفة لإدخال الروتين في العناية بشعرك، نقدم إليكِ بعضها.



بخاخ الجلسرين للشعر

- لصنع بخاخ الشعر هذا، ستحتاجين إلى زجاجة بخاخة وماء مقطر وماء الورد وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك وهو عنصر اختياري والأهم من ذلك الجلسرين.

- املئي ربع الحاوية بالماء المقطر، أضفي 1/2 كوب من ماء الورد، ثم أضفي 2-3 قطرات من الزيت العطري، يمكنك استخدام الورد أو البرتقال أو الخزامى من اختيارك.

- أضفي 2 ملعقة كبيرة من الجلسرين ورجيها جيدا. استخدمي كمية صغيرة من المنتجات على الشعر الرطب ومشطيه، سوف يغذي الشعر الجاف والمتقصف، وإذا كانت فروة رأسك دهنية، استخدميها فقط على طول الشعر والأطراف.

قناع بيض الجلسرين للشعر

- ستحتاجين إلى بيضة مخفوقة وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الجلسرين، اخلطي جميع المكونات واستخدمي فرشاة الشعر ووزعيها بالتساوي على الشعر. اغسليه باستخدام الشامبو والبلسم بعد 30 دقيقة.

إضافة الجلسرين إلى البلسم الخاص بك

- ببساطة أضيفي 20 مل من الجلسرين في 100 مل من زجاجة البلسم ورجي الزجاجة لخلطها معا واستخدمي البلسم كالمعتاد

- انتظر دائما لمدة 3-4 دقائق على الأقل قبل شطف البلسم لترطيب الشعر بشكل فعال.

ماسك الجلسرين والعسل للشعر

- اخلطي كميات متساوية من العسل والجلسرين وضعيه بالتساوي باستخدام فرشاة الشعر، ثم اشطفيه بالماء البارد بعد 30 دقيقة وتمتعي بشعر ناعم.