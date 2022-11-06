صابون الزنجبيل والعسل للتخلص من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة صنع صابونة الزنجبيل للعناية ببشرتك ومحاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة، تعرفي إلى الطريقة وطبقيها بنفسك في المنزل، وفقًا لموقع «صحتي».

يحتوي الزنجبيل على خصائص الاحترار والتنشيط، مما يجعله منظفًا ممتازًا للبشرة والوجه، في الواقع يحفز الزنجبيل الجلد، ويزيد من تدفق الدم الذي يعمل على تأخير ظهور التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة، ويوفر تأثيرًا دافئًا عند استخدامه لتنظيف البشرة، ولكن ينبغي خلط الزنجبيل مع المكونات الأخرى عندما تريدين استخدامه كمنظف للوجه أو الجلد.