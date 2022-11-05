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إعياء متزامن مع تساقط الشعر.. ماذا يعني ذلك؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 03:39 مساء
إعياء متزامن مع تساقط الشعر.. ماذا يعني ذلك؟
تساقط الشعر (بوابة الوسط)
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لا يرى البعض أن تساقط الشعر من المشاكل الكبيرة، فمن المحتمل أنها عملية طبيعية تؤثر على الكثير من الأشخاص، إلا أن في بعض الحالات لا بدّ من الحذر.

فمن الممكن أن يكون هذا التساقط علامة أو إشارة لوجود خطأ ما في داخل أجسامنا ويجب معالجته، وفق «سوبر ماما».

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وإذا شعرتِ بالتعب الشديد والإعياء بصورة غير طبيعية وبشكل متزامنٍ مع تساقط الشعر قد يكون ذلك مؤشرًا على معاناتك من حالة فقر الدم الصحية.

فقر الدم 
فالذي يجب عليك معرفته أن حالة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد يكون السبب وراءها هو عدم حصول جسمك على كفايته من الحديد، أو أن جسمك لا يقوم بامتصاصه كما يجب، أو أن جسمك يفقد كميات كبيرة منه، وغالبًا ما يُعزى ذلك إلى دورات الطمث الثقيلة التي قد تعانين منها أحيانًا.

إضافة إلى شعورك بالتعب الشديد المتزامن مع تساقط الشعر، قد تظهر عليك بعض الأعراض الصحية الأخرى.

وعلى سبيل المثال:
هشاشة الأظافر
برودة اليدين والقدمين
ألم في منطقة الصدر.

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