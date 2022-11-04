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أفضل الطرق لارتداء السويت شيرت في الخريف

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 01:05 مساء
أفضل الطرق لارتداء السويت شيرت في الخريف
طرق مختلفة وعصرية لارتداء السويت شيرت (الإنترنت)
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يكثر ارتداء السويت شيرت في فصل الخريف، لكونه مثاليا للأجواء المعتدلة، التي لا تميل للحر الشديد أو البرودة الشديدة.

لذا إن كان لديك عدد من السويت شيرتات في خزانة ملابسك وتبحثين عن طرق مختلفة وعصرية لارتدائها بأناقة في هذه الأجواء الخريفية المائلة للبرودة، فإليك هذه الأفكار، وفق «فستاني».

مع قميص بلون محايد أو منقوش
من أسرع الطرق لارتداء السويت شيرت بأناقة في الخريف هي تنسيقه مع قميص بلون محايد أو منقوش مع إظهار أجزاء من القميص أسفل السويت شيرت أو الياقة وجزء من الأكمام. سيعطيك ذلك مظهرا عملياً وأنيقاً.

مع جاكيت منفوخ بدون أكمام
لإطلالة عصرية ودافئة، جربي تنسيق السويت شيرت مع جاكيت منفوخ بدون أكمام. فبهذا ستحصلين على مظهر أنيق ودافئ بالوقت ذاته.

مع التنورة البليسيه
هل مازلت ترغبين في ارتداء التنورة البليسيه مفضلة لديك قبل أن تنخفض درجات الحرارة؟ نسقيها مع سويت شيرت أنيق وحذاء رياضي مميز وستحصلين على إطلالة خريفية رائعة.

مع التنورة الجلد
لإطلالة نصف رسمية في العمل، نسقي السويت شيرت مع تنورة مستقيمة من الجلد وحذاء أو بوت بكعب عالِ لتواكبي أحدث صيحة بموضة خريف وشتاء 2022-.

مع الجاكيت الجلد
للوك دافئ أكثر، يمكنك ارتداء السويت شيرت مع جاكيت جلد على طريقة سيلينا جوميز في هذه الصورة.

مع الجاكيت الجينز
يعتبر الجاكيت الجينز صديق رائع للسويت شيرت. نسقيهما معاً في الخريف للوك مميز وجذاب.

مع المعاطف
في الأيام التي تميل للبرودة الشديدة أو تلك التي تبقين فيها خارج منزلك حتى وقت متأخر، يمكنك تنسيق السويت شيرت مع معطف مميز.

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