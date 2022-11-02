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الخميرة وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 03:45 مساء
الخميرة وماء الورد للتخلص من البقع الداكنة
وصفة منزلية طبيعية للتخلص من البقع الداكنة (الإنترنت)
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يعاني الكثير من مشكلة بقع البشرة الداكنة وعدم توحدها بسبب التعرض للشمس والتغير الهرموني أحيانًا، لذلك نقدم إليك قناعًا طبيعيًا يعمل على توحيد لون البشرة، ويمكنك استخدامه على جميع مناطق الجسم تعرفي إليه معنا، وطبقيه بنفسك وفقًا لأخصائية التجميل الدكتورة هبة عادل.

المكونات وطريقة التطبيق
نصف كوب خميرة فورية
ربع كوب أرز
ربع كوب ماء ورد
2 ملعقة زيت لوز مر
- ينقع الأرز لمدة نصف ساعة ثم يُغلى في إناء بماء دافئ حتى يصبح قوامه مهروسًا بعض الشيء، ثم يُصفى ويوضع بالخلاط الكهربائي مع الخميرة وربع كوب ماء ورد، ويضرب جيدًا حتى يصبح قوامًا متجانسًا، ثم يحفظ في برطمان زجاجي بالبراد الكهربائي، قومي بفرده على البشرة وتركه 15 دقيقة ثم شطفها بماء فاتر، وتكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعيًا، وسوف تحصلين على بشرة نضرة خالية من البقع تمامًا.
 

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