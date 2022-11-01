نصائح ما بعد حقن «البوتوكس»

القاهرة - بوابة الوسط

هناك بعض الإرشادات الطبيبة بعد إجراء أي خطوة تجميلية، خاصة حقن البوتوكس وهي واحدة من الإجراءات التجميلية التي لا بد أن تسبقها وتليها الكثير من الإرشادات الصحية، والتي يشدد الأطباء وخبراء التجميل على التقيد بها.

لذلك عليك ضرورة اتباع الإرشادات كافة بعد حقن البوتوكس، حتى لا تشعرين بأي ألم، خاصة أن هناك بعض الآثار الجانبية التي تحدث بعد حقن البوتوكس تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «ليالينا».

- ضرورة الحصول على قسط من الراحة في اليوم نفسه، وذلك بعد الخضوع لجلسة حقن البوتكس.

- لا تستدعي حقنة البوتكس راحة يومية حيث تستكمل المريضة حياتها اليومية في الأيام التالية.

- التنبيه جيدا عند اتباع بعض الوضعيات، والتي منها تجنب الانحناء إلى الأمام، ضرورة عدم الجلوس بوضعية مستقيمة في الساعات الـ5 التي بعد حقن الحقنة، وذلك منعا لتزعزع مادة البوتكس من مكان حقنها.

- تجنب تطبيق جميع مستحضرات التجميل أو أي وصفات طبيعية للبشرة بعد حقن البوتكس للوجه لمدة 24 ساعة.

- ضرورة تجنب ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بأي مجهود بدني وأنشطة مجهدة ليوم واحد بعد الحقن، حيث يعمل على تضاعف من تدفق الدم، مما يتسبب في إمكانية حدوث كدمات والتقليل من نسبة النتائج المطلوبة للحقن.

- الوقوف عن لمس أو فرك المنطقة المحقونة في الوجه وذلك خلال الـ24 ساعة الأولى، حتى لا يتسبب الفرك في انتشار مادة البوتكس في المناطق المحيطة بمكان الحقن.

- تجنب تسكين الألم من خلال وضع كمادات باردة أو القيام بتمرير مكعبات من الثلج، في محاولة لتسكين الألم.

- تجنب القيام بجلسة حمامات البخار الساخنة، أو التعرض المباشر لأشعة الشمس أو لأجهزة التسمير، وذلك خلال الساعات الـ48 ساعة بعد حقن الحقنة.

- ضرورة عدم تناول أي نوع من الأدوية دون استشارة الطبيب، خاصة أن هناك بعض الأدوية تتعارض مع مادة البوتوكس.

